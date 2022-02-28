Çanakkale'den Eceabat ilçesine gitmek üzere feribota binen 29 yaşındaki Mehmet Kutay Özcan, iddiaya göre Eceabat açıklarında denize atladı. Olayı görenlerin kaptana bilgi vermesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Botu çağrıldı.

Suda hareketsiz şekilde duran Mehmet Kutay Özcan, bota alınarak karaya çıkarıldı.

Sahilde bekleyen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Özcan, sevk edildiği Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Özcan'ın, yaklaşık 1 ay önce eğitim gördüğü Ukrayna'dan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki ailesinin yanına döndüğü öğrenildi.