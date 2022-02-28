Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 22:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Feribottan denize atlayan genç kurtarılamadı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale Boğazı'nda feribottan denize atlayan Mehmet Kutay Özcan, Sahil Güvenlik ekibi tarafından sudan çıkarıldı. Eğitim gördüğü Ukrayna'dan bir ay önce dönen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çanakkale'den Eceabat ilçesine gitmek üzere feribota binen 29 yaşındaki Mehmet Kutay Özcan, iddiaya göre Eceabat açıklarında denize atladı. Olayı görenlerin kaptana bilgi vermesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Botu çağrıldı.
Suda hareketsiz şekilde duran Mehmet Kutay Özcan, bota alınarak karaya çıkarıldı.
Sahilde bekleyen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Özcan, sevk edildiği Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Özcan'ın, yaklaşık 1 ay önce eğitim gördüğü Ukrayna'dan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki ailesinin yanına döndüğü öğrenildi.
Etiketler: Çanakkale
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