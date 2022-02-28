Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 20:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
FIFA'dan Rusya'ya kötü haber
UEFA, tüm Rus kulüplerinin ve milli takımlarının, bir sonraki duyuruya kadar hem FIFA hem de UEFA müsabakalarına katılımlarının askıya alındığını açıkladı.
UEFA, Rus kulüplerinin ve milli takımlarının Avrupa kupalarına katılımlarını askıya alma kararı aldı.
FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.— UEFA (@UEFA) February 28, 2022
Full statement:
Rus kulüpleri ve Rusya Milli Takımı, FIFA Konseyi ve UEFA İcra Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda bir sonraki duyuruya kadar FIFA ve UEFA organizasyonlarına katılım sağlayamayacak.
Etiketler: FIFA Rusya UEFA Avrupa Ligi
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