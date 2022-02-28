Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Elektrikte KDV kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi bugün netleştirdik." dedi.

Erdoğan "Meskenlerde ve tarımsal üretimde kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den 8'e düştü. Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Düşük tarife sınırı ile ilgili de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Meskenlerdeki düşük tarife sınırı günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir." dedi.