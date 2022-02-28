Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 19:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 27 bin 972 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da, 27 bin 972 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmasında, Atakum ilçesi Yenimahalle'de durdurulan bir araçta 27 bin 972 kapsül sentetik ecza hapı bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, emniyete götürüldü.
Etiketler: Samsun
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