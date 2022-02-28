Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 16:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Amasya vaka haritasında zirvede
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık vaka sayısı verilerine göre, Amasya, vaka yoğunluğu ile ilk sırada yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka yoğunluğu haritasını sosyal medya hesabından açıkladı.
Amasya 1961,64 vaka sayısıyla haritanın zirvesinde yer aldı.
12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin. pic.twitter.com/oQv6l88gnL— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022
Vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok arttığı 10 il ise şöyle sıralandı:
Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.
Vaka yoğunluğu İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de ise 776,25 olarak kayıtlara geçti.
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