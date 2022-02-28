Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile kural ihlali yapan araç sürücülerinin tespit edildiğini belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bu kapsamda son 1 hafta içinde 61 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali, 29 sürücüye emniyet kemeri kullanmamak, 3 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile görüşmek, 16 sürücüye de diğer maddelerden olmak üzere 109 sürücüye para cezası uygulandı.

Kentte denetimler aralıksız olarak devam ediyor.