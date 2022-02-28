Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 16:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu düzenledi.
Operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet av tüfeği ve 1 tabanca ile 35 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık Şanlıurfa Silah Kaçakçılığı
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