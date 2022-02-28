Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari FETÖ hükümlüsü Afyonkarahisar'da yakalandı
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2017'de Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan hakkında işlem yapılan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan dershanede örgüt sorumlusu olarak görev yaptığı ve örgütün yönetim heyetinde yer aldığı belirtilen M.T, Dinar ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından ise cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Afyonkarahisar FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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