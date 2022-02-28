Antalya'da 67 yaşındaki Danimarka uyruklu Hans Jorgen Hansen'in kullandığı otomobil, Sarılar Mahallesi D-400 kara yolunda, 51 yaşındaki Z.A. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Hansen, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hansen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.