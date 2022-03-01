Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 06:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar başladı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.
Malkara ilçesinde sabah saatlerinde sağanak olarak başlayan yağış kara döndü.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü ilçede kar zaman zaman etkisini artırıyor. Karın gece geç saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kent merkezi ile Hayrabolu ilçesinde ise aralıklı sağanak etkili oluyor.
Etiketler: Kar Yağışı Tekirdağ
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