Malkara ilçesinde sabah saatlerinde sağanak olarak başlayan yağış kara döndü.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü ilçede kar zaman zaman etkisini artırıyor. Karın gece geç saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kent merkezi ile Hayrabolu ilçesinde ise aralıklı sağanak etkili oluyor.