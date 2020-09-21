Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken kolluk güçlerince HES üzerinden yapılan denetim ve kontrol sırasında dışarıda olduğu belirlenen 2 kişinin öğrenci yurduna yerleştirildi belirtildi.

Karantina kuralına uymayan ve ambulansla yurda götürülen kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.