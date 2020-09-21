Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye'de alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kesmeburun köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda H.K. ve H.Ş'yi suçüstü yakaladı.
Operasyonda ele geçirilen kazı malzemelerine el konuldu.
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