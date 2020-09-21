Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilen ilk günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere moral vermek için "Okula döndüğünüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz" şeklinde tweetine "40 dakikalık teneffüs pişmaniyesiz olmaz. 81 ilden 81 okula pişmaniyeler bizden" şeklinde verdiği söz üzerine harekete geçti.

Kovid-19 nedeniyle mart ayından beri kapalı olan okullarda alınan tedbirler çerçevesinde ders zilinin seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için yeniden çalmasıyla 81 ildeki 81 okula pişmaniye ulaştırıldı.

Pişmaniyelerin gönderildiği okullarda eğitim gören öğrenciler, pişmaniye sürpriziyle büyük mutluluk yaşadı.

Adapazarı Selçuk Bey İlkokulu'nda okuyan 1. sınıf öğrencisi Aras Başeğmez, Tahir Büyükakın'a teşekkür ederek, "Okulumuz güzel. Bugün bize getirdiğiniz pişmaniye çok güzel. Pişmaniyeyi beğendim. Tadı çok güzel. Benim için değişik bir tat oldu." ifadelerini kullandı.

Sakarya'dan kabak lokumu gönderildi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitim için kapılarını açan 81 ildeki 81 okula kabak lokumu yolladı.

Serdivan ilçesindeki Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaret eden Yüce, sohbet ettiği öğrencilere kabak lokumu ikram etti.

Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "81 ilde 81 okula kabak lokumu" sözünü anımsatarak, "Kabak lokumlarımız hazır. Söz verdiğimiz gibi 81 ilde 81 okula lokumlar bizden. Şehrimizdeki tüm okullara da dağıtacağız. Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.