Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölbaşı Mahallesi'ndeki gölde bitkin halde bulunan kaplumbağanın tedavisinin yapıldığını söyledi.

Bölgede ender görülen Nil kaplumbağasının 1 metre uzunluğunda ve 60 santimetre eninde olduğunu ifade eden Akın, kaplumbağanın tedavisinin ardından Gölbaşı Gölü'ne bırakıldığını kaydetti.

Erdoğan Toper de gölde temizlik çalışması yaptıkları sırada çuvala dolanmış halde buldukları kaplumbağanın tekrar doğal ortamına bırakılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.