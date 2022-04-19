Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de durdurulan otobüste uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yolcu otobüsteki bir çantada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kırıkkale'de Ankara'dan Kırıkkale'ye uyuşturucu madde getirileceği ihbarını değerlendiren Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otobüsü Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol noktasında durdurdu.
Narkotik köpeği "Tepe"nin de katıldığı aramada, şüphelilerin yanında bulunan çanta içerisinde 15 gram uyuşturucu ve 278 ecza maddesi bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktan serbest bırakıldı.
Etiketler: Kırıkkale Narkotik Uyuşturucu
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