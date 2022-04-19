Erzincan'ın Tercan ilçesinde Jandarma Komutanlığı Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, arazide uçamayan yaralı bir kaya kartalı buldu.

Jandarma ekipleri, muhafaza altına aldıkları yaralı kuşu daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Yaralı kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı vurgulandı.