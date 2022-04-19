Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da bulunan yaralı kartal tedaviye alındı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalı, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde Jandarma Komutanlığı Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, arazide uçamayan yaralı bir kaya kartalı buldu.
Jandarma ekipleri, muhafaza altına aldıkları yaralı kuşu daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.
Yaralı kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı vurgulandı.
Etiketler: Erzincan
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