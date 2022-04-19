Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Mardin Caddesinde durumundan şüphelendikleri otomobilde arama yaptı.
Aramada, sigara paketleri içerisinde gizlenmiş 41 gram esrar ele geçirildi, araçta bulunan S.A., Ş.B., A.D., A.Ç. ve A.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mardin Uyuşturucu Narkotik
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