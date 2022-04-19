Ardahan Hafızlık Kur'an Kursu'nda gerçekleşen iftar programı hafızların dua etmesiyle başladı.

Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, iftar vesilesiyle hafızlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İki yıldır salgın nedeniyle bir araya gelemediklerini belirten Öner, "Şu an şükür bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok şükür bu ramazanın manevi havasından istifade etme imkanı bulduk. İşte bu nedenle bu ayın ruhuna uygun millet olarak dayanışma içinde olalım istiyoruz. Muhtaç insanlarımıza yönelik duyarlı olmamız gerekiyor. Bu ayın manevi havasına uygun şekilde dolu dolu geçirelim inşallah" diye konuştu.

Ardahan Müftüsü Hayri Erenay da davete katılan Vali Öner ve diğer ilgililere teşekkür etti.