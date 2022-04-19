TUS tercihleri başladı mı? 2022 TUS tercih tarihleri ne zaman?
ÖSYM Başkanı Aygün “Değerli hekimlerimiz, 2022-TUS 1. Dönem tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 19-26 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz” dedi.
TUS kontenjanları ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor.' dedi.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
İşte ÖSYM tarafından yayımlanan TUS kontenjanları
Değerli hekimlerimiz,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) April 19, 2022
2022-TUS 1.Dönem tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 19-26 Nisan 2022 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.@drfahrettinkoca @saglikbakanligi
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