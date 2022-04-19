Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de yakalanan hırsız 10 olayın faili çıktı
[Fotoğraf: Getty]
Niğde'de jandarmanın suçüstü yakaladığı hırsızlık zanlısının 10 evden eşya çaldığı belirlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemerhisar beldesinde O.E'yi bir evde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.
Şüphelinin, aynı beldede 10 evden elektrikli aletler ve çeşitli eşyalar çalınmasının da faili olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan O.E'nin jandarmada işlemleri sürüyor.
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