Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de fırtına mandıranın çatısını uçurdu
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de, fırtına nedeniyle çatısı uçan mandırada hasar meydana geldi.
Kırşehir'de sabah saatlerinden itibaren başlayan rüzgar, öğleden sonra zaman zaman fırtınaya dönüştü.
Merkeze bağlı Tepesidelik köyünde fırtına nedeniyle besicilik yapılan bir mandıranın çatısı uçtu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, mandıraya giderek hasar tespit çalışmasına katıldı.
Kent merkezinde de çatılarda meydana gelen olumsuzluklar nedeniyle Kırşehir İtfaiye Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu.
İtfaiye ekipleri, çatılardaki olumsuzlukları gidermek için açtığı itfaiye merdiveninde rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
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