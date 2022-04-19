Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramada, 15 metre telefon kablosu, haberleşme ve enerji nakil kablosunu kesmekte kullanıldığı düşünülen 1 keser, 1 bıçak, 1 çekiç 1 levye ve katlanır merdiven yakalandı.

Araçtaki İ.E. ve E.Y. gözaltına alındı. E.Y.'nin 18 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi.