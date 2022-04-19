Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kablo çaldığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde kablo çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri aracı durdurdu.
Araç içerisinde yapılan aramada, 15 metre telefon kablosu, haberleşme ve enerji nakil kablosunu kesmekte kullanıldığı düşünülen 1 keser, 1 bıçak, 1 çekiç 1 levye ve katlanır merdiven yakalandı.
Araçtaki İ.E. ve E.Y. gözaltına alındı. E.Y.'nin 18 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Hırsızlık
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