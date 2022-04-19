Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Bucak ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 162 tarihi eser ele geçirildi.
Burdur'un Bucak ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 10'u jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Adliye sevk edilen 7 zanlı ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Ele geçirilen 162 tarihi eser ise Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede belirlenen 17 adrese 14 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Burdur Tarihi Eser
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