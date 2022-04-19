Yüzen cami olarak adlandırılan Amirul Mukminin Camii

Yüzen cami olarak adlandırılan Amirul Mukminin Camii

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Polis ekiplerince kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye, 5 bin 450 lira para cezası verildi.

Uşak'ta bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri adrese baskın yaptı.

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