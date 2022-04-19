Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 450 lira para cezası verildi.
Uşak'ta bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri adrese baskın yaptı.
Polis ekiplerince kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye, 5 bin 450 lira para cezası verildi.
Kumardan elde edildiği değerlendirilen 500 liraya el konuldu.
İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
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