Uluslararası Çizgilerle Ramazan Sergisi'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den 37 bin 770 kişinin bu yıl hacca gideceğini belirten Prof. Dr. Ali Erbaş, ''Biraz önce ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. İnşallah 2022 yılı haccına ülkemizden 37 bin 770 kardeşimiz gidecekler. Bu müjdeyi sizler aracılığıyla hacca gidecek olan kardeşlerimize ulaştırmak istiyorum'' dedi.