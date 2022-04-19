Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 4 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 4 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından ülkeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Avrupa Otoyolu Çorlu mevkisinde durdurdukları yabancı plakalı aracı incelemeye aldı.
Ö.S. idaresindeki araçta yapılan aramada, değişik bölümlere gizlenmiş 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. Ö.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu Narkotik
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