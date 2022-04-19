Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Malatya'da A.E. idaresindeki otomobil, Battalgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaca çarptı.
Yaralanan sürücü ve araçtaki E.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hasar gören otomobil çekiciyle kaldırılırken, devrilme tehlikesi bulunan ağaç Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kesildi.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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