Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Taşlıca köyünde meydana gelen kuvvetli rüzgarda, Çatalca Mahallesi'nde 2, Yukarı Uluköy'de ise 3 evin çatısı uçtu.

Çatı parçaları yollara savrulurken, yaralanan olmadı.

Meteoroloji, rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 kmsaat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.