Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 16:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gümüşhane'de fırtına çatıları uçurdu
[Fotoğraf: DHA]
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 evin çatısı uçtu.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Taşlıca köyünde meydana gelen kuvvetli rüzgarda, Çatalca Mahallesi'nde 2, Yukarı Uluköy'de ise 3 evin çatısı uçtu.
Çatı parçaları yollara savrulurken, yaralanan olmadı.
Meteoroloji, rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 kmsaat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.
Etiketler: Gümüşhane Fırtına Hava Durumu
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