Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 17:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır’da gıda denetimi yapıldı
[Fotoğraf: İHA]
Iğdır’da Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri tarafından ramazan ayında yapılan gıda denetimleri devam ediyor.
Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri ramazan ayında gıda denetimlerine devam ediyor.
Denetime çıkan ekipler, unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi ürünlerin satışının yapıldığı işletmeleri denetledi.
Yapılan açıklamada denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.
Etiketler: Iğdır Gıda Denetim Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 Gıda Hattı
Son Haberler
- 18:18
- 18:16
- 18:00
- 18:02
- 17:48
Sıradaki Haber
Ardahan Valisi Öner hafızlarla iftarda buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz