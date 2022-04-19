Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı.
Şırnak'ta Habur Kara Hudut Kapısı ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, 34 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Yapılan aramalarda, yaklaşık 15 gram uyuşturucu, 2 uyuşturucu düzeneğ, gümrük kaçağı 11 bin 787 paket sigara ve 16 cep telefonu ele geçirildi.
Ayrıca kentte, 20'si kaçakçılık, 15'i asayiş, 2'si resmi belgede sahtecilik ve 1'i de terör olmak üzere 38 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Etiketler: Şırnak Kaçakçılık Narkotik Ekonomik Büyüme Polis
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