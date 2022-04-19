Şırnak'ta Habur Kara Hudut Kapısı ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, 34 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, yaklaşık 15 gram uyuşturucu, 2 uyuşturucu düzeneğ, gümrük kaçağı 11 bin 787 paket sigara ve 16 cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca kentte, 20'si kaçakçılık, 15'i asayiş, 2'si resmi belgede sahtecilik ve 1'i de terör olmak üzere 38 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.