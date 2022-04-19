Çankırı'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile irtibata geçen ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, vakıf aracılığıyla bazı veresiye defterlerini satın almak istediğini belirtti.

Karataş, Aksu ve Mimar Sinan mahallelerinde vakıf ekiplerince tespit edilen 4 bakkaldaki veresiye defterlerini satın alan hayırsever, yaklaşık 150 kişiye ait 22 bin liralık borcu ödedi.

Karataş Mahallesi'nden Satı Memiş, yaklaşık 4 yıldır bakkal işlettiğini söyledi.

Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirten Memiş, "Bence çok güzel oldu. Uzun süre borcunu veremeyenler vardı. Mahallemiz fakir zaten. Çalışamayan inşaat işçileri vardı. Yüklü bir veresiyemiz vardı. Sosyal Yardımlaşma'dan gelerek borcu kapattılar. Allah razı olsun. Henüz borcunu kapatmaya gelen müşterimiz olmadığı için borçlarının kapandığını bilmiyorlar" dedi.