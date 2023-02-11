Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te AFAD tarafından depremzedelere çadırlar kuruluyor
Kilis’te AFAD tarafından depremzedelere çadırlar kuruluyor. Kilis Cumhuriyet Meydanı, 7 Aralık Stadyumu ile toplanma alanlarına çadırlar kuruldu.
Vatandaşlar çadıra yerleştirildi. Vatandaşlara Türk Kızılayı yemek ikramında bulunuyor. 7 Aralık stadyumunda çocuklar bir yandan da top oynayarak yaşamlarını sürdürüyorlar.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Kilis
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