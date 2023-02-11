"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'den depremin en çok hasar verdiği kentlerden Hatay'a görevlendirilen UMKE görevlileri, bölgedeki diğer ekiplerle Saraykent Mahallesi 358. Sokak'taki Kule Apartmanı ile başka bir binanın enkazında çalışma yürüttü.

Ekipler, depremden 96 saat sonra Kule Apartmanının enkazından 14 yaşındaki Burak Sürücü ile diğer binanın enkazından Keriman ve 4 yaşındaki kızı Ela Dirlik'i yaralı kurtararak çevredekilere büyük mutluluk yaşattı.