Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Valilik koordinasyonunda deprem bölgesinden kente getirilen aileler, Kredi ve Yurtlar Kurumu Aişe Sıddıka Erkek Öğrenci Yurdunda konuk ediliyor.

Ailesiyle yurda yerleştirilen 6 çocuk annesi 48 yaşındaki Döne Demir, gazetecilere, deprem anında evlerinin beşik gibi sallandığını söyledi.

Yıkıcı depremde evlerinin hasar aldığını belirten Demir, "Depremin sarsıntısıyla uyandık. Kendimizi nasıl dışarı artık hatırlamıyorum. O an çocuklarımın derdine düştüm. Çok kötü bir gündü. Evlerimize bir daha giremedik. Birçok akrabamız çadırda kalıyor. Büyük acı yaşadık. Allah bir daha kimseye göstermesin" dedi.

"140 yaralı tedavi altına alındı"

Depremlerde yaralanarak Van'a getirilen 140 kişinin büyük bölümü taburcu edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3'ü yoğum bakımda 23 hastanın tedavisi devam ediyor.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, tedavileri süren hastaları ziyaret etti, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkazdan çıkarılan 27 yaşındaki Erhan Acar, gazetecilere, büyük bir felaket yaşadıklarını söyledi.

Deprem olduğunda büyük bir gürültüyle uyandıklarını anlatan Acar, şunları kaydetti:

Büyük bir sarsıntı oldu. Ne olduğunu anlamadık. 6 katlı olan binamız yıkıldı. En üst katta oturuyorduk. Ev yıkıldı. Yaklaşık 4 saat enkaz altında kaldık. Babam da boşluk tarafında kaldı. Bacağım ve ellerim sıkışmıştı. Vatandaşların yardımıyla enkazdan çıkarıldık. Kolumda kırık var. Tedavim devam ediyor. Allah bir daha yaşatmasın. Çok zordu.