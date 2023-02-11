Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın koordinasyonunda kentin deprem bölgesi için seferber olduğunu söyledi.

Sağay, Balıkesir'in 20 ilçesindeki sivil toplum ve kamu kuruluşları ile hayırseverlerin omuz omuza çalıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

Kuvayımilliye şehri Balıkesir'den deprem bölgesine 500 tır gıda ve yardım malzemesi, 300 de iş makinesi, operatörüyle bölgeye gönderdik. Çok iyi bir organizasyon gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığının talimatıyla Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Mersin, Gaziantep ve Adıyaman'a ulaşmaya çalıştık. Balıkesir'de 5 noktadan yardımları topladık. Buralarda bin 500 belediye çalışanımız, 3 bin gönüllümüzle getirilen malzemeyi ayrıştırma, paketleme ve sevkiyatın gerçekleştirmesini sağlandı. BAKOM olarak deprem bölgesiyle irtibat halindeyiz, bu sabah soba istendi. Nerede hangi depomuzda var, temin edip gönderiyoruz.

Sağay, deprem bölgesinden getirilen 65 kişinin akrabalarının yanlarına, 99 vatandaşın da otellere yerleştirildiği belirterek, 8 otobüsteki 300 depremzedenin de Balıkesir'e gelmek için yolda olduğu sözlerine ekledi.