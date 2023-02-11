Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'tan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Şırnak'ta bir araya gelen kadınlar, depremzedeler için tandırda yaklaşık 5 bin ekmek hazırladı.
Ekmekler, paketlenerek deprem bölgesine gönderildi.
Ekmek pişiren kadınlardan Sebahat Aktaş, birlik ve beraberlik için herkesin üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Biz de kadınlar olarak çorbada tuzumuz olsun dedik. Onların yerinde biz de olabilirdik. Rabb'im bir daha bu acıları yaşatmasın. Allah onların yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
Hatice Aktuğ da "Gün beraberlik günüdür, acı hepimizin acısıdır, her türlü desteği sağlamaya hazırız" dedi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Şırnak
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