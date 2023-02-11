Ekmekler, paketlenerek deprem bölgesine gönderildi.

Ekmek pişiren kadınlardan Sebahat Aktaş, birlik ve beraberlik için herkesin üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Biz de kadınlar olarak çorbada tuzumuz olsun dedik. Onların yerinde biz de olabilirdik. Rabb'im bir daha bu acıları yaşatmasın. Allah onların yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Hatice Aktuğ da "Gün beraberlik günüdür, acı hepimizin acısıdır, her türlü desteği sağlamaya hazırız" dedi.​​​​​​​