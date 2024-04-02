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Güncel
İHA 02.04.2024 12:22

Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Karaman’da otomobil ile çarpıştıktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Şeyh Edebali Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi.

17 yaşındaki Hasan A.’nın kullandığı motosiklet bulvar üzerindeki kontrolsüz kavşakta T.O. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet parçalanırken, sürücüsü fırlayarak önce ağaca daha sonra da yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak ağır yaralandı.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Hasan A. için öğle namazının ardından Siyahser Camiinde cenaze namazı kılındı. Namaza Hasan A.’nın ailesi ve yakınları ile AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hasan A., Siyahser Mezarlığında dualarla defnedildi. 

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