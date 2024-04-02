Çeşitli suçlardan aranan 58 tutuklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yaptı.



Uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 67 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 8 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 35 şahıs olmak üzere toplam 110 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 110 şahıstan 58'i tutuklandı.



Uygulamalar esnasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 8 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 20 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 25 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.