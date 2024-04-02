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Güncel
İHA 02.04.2024 12:18

Çeşitli suçlardan aranan 58 tutuklandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 110 kişi yakalanırken, bu şahısların 58’i tutuklandı.

Çeşitli suçlardan aranan 58 tutuklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yaptı.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 67 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 8 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 35 şahıs olmak üzere toplam 110 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 110 şahıstan 58'i tutuklandı.

Uygulamalar esnasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 8 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 20 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 25 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı. 

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