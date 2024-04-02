Çok Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 02.04.2024 12:15

Ağrı’da ilk kez açık kalp ameliyatı yapıldı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılmaya başlanan açık kalp ameliyatı ile vatandaşlar çevre illere gitmeyecek.

Ağrı’da ilk kez açık kalp ameliyatı yapıldı

Ağrı’da daha önce yapılmayan Bypass ameliyatının yapılmasıyla birlikte, vatandaşlar çevre illere gitmek yerine Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek tedavilerini olma şansı bulacak.

Ameliyatın ardından kısa sürede taburcu edilen hastalar, kontrol sürecini de aynı şehirde kolaylıkla takip edebilecek. Ağrı’da ilk defa yapılan açık kalp ameliyatının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ağrılı hastalarımızın Bypass ameliyatları Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekiplerinin desteğiyle artık kendi şehirlerinde, Ağrı’da yapılıyor. Kalp damar cerrahisi hastalarımız daha önce tedavi için Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlere gidiyordu. Hastalarımız, bu imkanları kendilerine Ağrı’da sunan devletimize, bu hizmeti veren hekimlere minnettar”

ETİKETLER
Ağrı
Sıradaki Haber
Orman ekiplerine 6 gün süren arama ve kurtarma eğitimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:43
Kamyonet tünelde tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
13:34
DSÖ: Gazze'de insani yardım çalışanlarının öldürülmesinden öfke duyuyoruz
13:36
İngiltere, İsrail'e WCK çalışanlarının öldürülmesini "derhal soruşturması" çağrısında bulundu
13:31
Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan fırtınada 7 kişi yaşamını yitirdi
13:29
Rapor: ABD'de Müslümanlara yönelik ayrımcılık 7 Ekim sonrasında arttı
13:28
ABD'de enfekte olmuş ineğe temas eden kişiye kuş gribi bulaştı
Otizmli genç okuldaki dokuma tezgahının başından kalkmıyor
Otizmli genç okuldaki dokuma tezgahının başından kalkmıyor
FOTO FOKUS
Teknolojinin hızı gençlerle birlikte yetişkinleri de etkiliyor
Teknolojinin hızı gençlerle birlikte yetişkinleri de etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ