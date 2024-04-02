Giresun'da Topal Osman Ağa anıldı

Topal Osman Ağa'nın vefatının 101. yılı dolayısıyla ilk anma töreni, Osman Ağa Meydanı'nda yapıldı.
Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Osman Ağa ve Giresun Uşakları heykeline çelenkler konuldu.
Topal Osman Ağa için ikinci anma töreni ise mezarının bulunduğu Giresun Kalesi'nde gerçekleştirildi.
Buradaki törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Anma törenine, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Osman Ağa'nın yakınları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.