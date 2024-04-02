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Güncel
İHA 02.04.2024 11:22

Rektör Özölçer’den İbn-i Sina ve İncirharmanı Kampüslerine ziyaret

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İbn-i Sina ve İncirharmanı Kampüslerine ziyarette bulunarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Rektör Özölçer’den İbn-i Sina ve İncirharmanı Kampüslerine ziyaret

Ziyarette Rektör Özölçer’e Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu ile Hastane Başhekimi Burak Bahadır eşlik etti.

Rektör Özölçer, İbn-i Sina Kampüsünde hastane, otopark, kütüphane, cami ve laboratuvarları yerinde incelerken, İncirharmanı Kampüsünü de ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üniversitenin genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunarak yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirten Rektör Özölçer, kampüslerdeki iyileştirme ve geliştirme projelerinin devam edeceğini vurguladı. 

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