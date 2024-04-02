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Güncel
İHA 02.04.2024 10:42

Üniversite öğrencisi 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Bartın'da 12 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Üniversite öğrencisi 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Bartın Terminal kavşağında 21 Mart Perşembe akşamı meydana gelen feci kazada iki araç çarpışmış, kazanın ardından refüjdeki elektrik direği ve trafik tabelalarına çarparak devrilen araçta bulunan Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kerim Y. ağır yaralanmıştı.

Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kerim Y., 12 gündür yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kerim Y.'ın cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edildiği ve defnedilmek üzere memleketi Samsun'un Bafra ilçesine götürüldüğü öğrenildi.

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