Çok Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 02.04.2024 11:02

Yeniden seçilen Rize Belediye Başkanı'ndan seçmene teşekkür

Rize'nin kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Rahmi Metin, seçmene teşekkür etti.

Yeniden seçilen Rize Belediye Başkanı'ndan seçmene teşekkür
[Fotograf: AA]

Metin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini yeniden göreve layık görmesinin ardından yüzde 54,7 ile Türkiye birincisi yaparak görev veren Rizeli seçmenlere memnuniyetini iletti.

Yerel yönetimlerin muhasebesinin 5 yıl sonunda yapıldığına işaret eden Metin, "Biz de 5 yıl boyunca yaptığımız icraatları anlatmaya çalıştık. Seçim sonucunda 46 mahallemizin hepsine teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde bütün mahallelerimizde eşit ve adaletli bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeniden yüksek oyla seçilme bizlere büyük bir sorumluluk yüklemiştir." dedi.

Rizelilerin hizmeti ödüllendirdiğini kaydeden Metin, "Meclis üyelerimiz ile durmadan çalışacağız. Rize'mizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle yeni döneme daha aşkla ve şevkle başlayıp Rize'yi refah düzeyi yüksek konforlu yaşam kalitesi yüksek bir şehre getirmek için azmedeceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Rize Yerel Seçim 2024 Seçim
Sıradaki Haber
Sandıklı'da patates ekimi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:03
Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
12:02
Çiftlikte çıkan yangında 21 büyükbaş hayvan telef oldu
11:55
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: Kuzey Kore, seçimler öncesinde toplumumuzu sarsmaya çalışıyor
11:53
Filistinli gruplar İsrail'in Gazze'de yardım personelini öldürmesini "katliam" olarak niteledi
11:53
Belçikalı Bakan'dan İsrail'in Gazze'deki saldırısında yardım görevlilerinin öldürülmesine tepki
11:50
Gümrük kapılarında zehir tacirlerine geçit verilmiyor
Ergoterapi, otizmli bireylerin gelişiminde etkili yöntemlerden biri olarak uygulanıyor
Ergoterapi, otizmli bireylerin gelişiminde etkili yöntemlerden biri olarak uygulanıyor
FOTO FOKUS
Makas atarak ilerleyenler iki otomobile çarpıp kaçtı
Makas atarak ilerleyenler iki otomobile çarpıp kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ