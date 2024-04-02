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Güncel
DHA 02.04.2024 10:38

Sandıklı'da patates ekimi başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 40 bin dekar alanda patates ekimi başladı.

Sandıklı'da patates ekimi başladı

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı, merkez ve köylerinde ekim sezonu başladı.

İlçede patates ekimi yazlık ve kışlık olmak üzere iki dönem halinde gerçekleştiriliyor. İlçede geçen yıl 40 bin dekar alanın üzerinde 800 üretici tarafından ekim yapılırken, bu yıl yine 800 üretici tarafından 40 bin dekar alana patates ekimi yapılması bekleniyor. Yazlık ekimler mart sonunda başlıyor ve nisan ayı sonlarına kadar sürüyor. Kışlık ekim ise nisan ayı sonunda başlayarak temmuza kadar sürüyor. İlçede patates hasadı ise yazlık patates ekimlerinde temmuz ayı sonlarında, kışlık patates ekimlerinde de ağustos ayının son günlerinde başlıyor. Patates ekim işleminde önceden tarlalar sürülerek gübreleme işlemi yapılıp, ekime hazır hale getiriliyor. Daha sonra kadın işçiler tarafından kesilerek ekime hazır hale getirilen patatesler, ekim yapılacak tarım makinesine konulduktan sonra ilaçlama işlemi yapılarak ekime geçiliyor.

Patates üreticisi İsmail Arı, ekim çalışmalarının mart sonunda başladığını ve nisan sonuna kadar sürdüğünü bildirerek, "Sökümü de yedinci ayın sonundan onuncu ayın sonuna kadar sürer. Geçen yıl patates üretimimiz yağmur sonrası oluşan hastalıklar nedeniyle çok kötü oldu. İnşallah bu sefer iyi olur. Dekarında 3 ila 3,5 ton patates elde ederiz. Geçen yıl 1 ton ve 1,5 ton civarında patates aldık. Sandıklı patatesi Türkiye'de bir numaradır. İstanbul piyasası, Ankara, İzmir gibi illerimiz olmak üzere Türkiye'nin her yerine gider. 'Sandıklı patatesi' dedi mi marka gelir" dedi.

Patates ekim çalışmalarını anlatan Muzaffer Arı, "Önce patates tohum kıyımlarını yapıyoruz. Daha sonra otomatik makinelere tohumları koyarak ekiyoruz. Otomatik makineyle işçi maliyetlerini düşürmeye çalışıyoruz. Makinemizde ilaçlama ve gübreleme sistemi var. Hepsini bir arada yapıyoruz" diye konuştu.

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