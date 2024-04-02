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Güncel
İHA 02.04.2024 11:16

Milas’ta motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Milas’ta motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaza, Milas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi.

Seyir halinde olan Ö.K.O. idaresindeki motosiklet, o esnada yolda bulunan H.E.Ç. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Trafik polisi ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

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