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Güncel
İHA 02.04.2024 11:32

Muş'ta elektrik arızasını gideren ekipler ayılarla karşılaştı

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri, Muş’ta sert ve zorlu iklim şartlarına rağmen elektrik arızalarını gidermek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürürken zaman zaman yaban hayvanlarıyla da mücadele ediyor.

Muş'ta elektrik arızasını gideren ekipler ayılarla karşılaştı

Gecenin karanlığında elektrik arızalarını gidermek için karlı yolları aşan ekipler, arazide karşılaştıkları ve kış uykusundan uyanan ayıları cep telefonları ile kaydetti.

4 ayının koşarak uzaklaşmasından sonra yollarına devam eden ekipler, zor şartlara rağmen arızaları giderdi. VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, zor bir coğrafyada görev yaptıklarını ifade ederek, “Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olarak zor bir coğrafyada çalışmalarımızı sorunsuz bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Arızaları giderirken de ekiplerimiz zaman zaman yaban hayvanları ile karşılaşıyorlar. Ekiplerimiz araziye çıkarken 4 ayı ile karşılaştı. Çok şükür ayıların herhangi bir saldırısına maruz kalmadılar. Ayılar bölgeden uzaklaştıktan sonra ekiplerimiz 4 kilometre yürüdükten sonra arızaları başarılı bir şekilde giderdiler” dedi. 

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