Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 5 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında mart ayında çeşitli adreslere düzenlenen 204 operasyonda 229 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 2 kilo 177 gram kubar esrar, 3 kilo 706 gram bonzai, 104 gram metamfetamin, 90 kök Hint keneviri, 196 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 139 kilogram tütün, 39 bin 340'ı dolu 138 bin 540 makaron (filtreli sigara kağıdı), 20 makaron makinesi, 3 kompresör, 470 nargile tütünü, 145 puro, 11 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 11 tabanca şarjörü ve 86 tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 224 şüpheliye adli işlem yapıldı.