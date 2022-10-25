İlk bulgulara göre M.S 4. yüzyıl sonrası Geç Roma, Erken Bizans'a ait sivil konut örnekleri olduğu değerlendirilen yapıda yaklaşık 300 metrekare sağlam mozaik taban döşemeler ortaya çıkarıldı. 10'dan fazla odası açılan yapı, İç Anadolu'daki en büyük mozaikli yapı olarak dikkat çekiyor.

Mozaikte Latince "30. yıl dönümü vesilesi ile ve 40. yıla ulaşması için dualarımızla. Bu bina (fabrica), dostu (comes) Hyacinthos'un önderliğinde inşa edildi. Sen, ey bina, şimdi en görkemli düzeye ulaştın", Grekçe olan mozaikte ise "Sağlıklı olarak gir" veya "Sağlıklı isen gir" yazıyor.

Bu yılki kazılarda, Uakinthos Kometos zamanında yapıldığı tahmin edilen Epi Uakithou Kometos Ktistou yazıtı da gün yüzüne çıkarıldı.

Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Örenşehir Mahallesi'ndeki arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi.

"Dünya tarihi açısından taşların yerine oturmasını sağlayacak"

Vali Çiçek, araştırmacıların yapının büyüklüğünden yola çıkarak buranın bilinen önemli birine ait olduğuna dikkat çektiklerini anlatarak, "Buranın, ilerleyen günlerde çok daha büyük sürprizlere gebe olduğunu biliyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bildiğiniz gibi bu kazı Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde yürüyor. İnanıyorum ki bu çalışma sadece İncesu, Kayseri için değil, Türkiye için değil, dünya tarihi açısından taşların yerine oturmasını sağlayacak bilgiler içeriyor. Ümidimiz o noktada" dedi.