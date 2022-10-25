Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyada terör propagandası yapan 1 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Çankırı'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişinin yakalandığı vurgulandı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Çankırı Sosyal Medya Terör Örgütü
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