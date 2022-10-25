AFAD İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırılan simülasyon tırında eğitimler başladı.

İlk olarak görevlilerce öğrencilere teorik ve pratik eğitim verilen etkinlikte, simülasyon tırında Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntılar canlandırılıyor.

Eğitime katılan 12. sınıf öğrencisi Sevde Nur Kaplan, depremin duygusunun bile çok ağır olduğunu söyledi.

Gerçekten bu depremleri yaşayan insanları düşünemediklerini aktaran Kaplan, "Bu nedenle insanların deprem konusunda bilgilenmesi gerekiyor. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda hepimizin bilinçlenmesi gerekiyor. Burada bunu öğrendim ve anladım" dedi.